Investigarán sobre presunta venta de droga en CBTis

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CIUDAD VALLES.- El director del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) 46, Hugo Chagoya Chantac explicó que, de acuerdo a los protocolos, en una semana quedaría resuelta la controversia que se generó por la acusación de unos padres de familia de que un alumno le había vendido droga a su hijo.

Refirió que la noche de este martes, la dirección de su plantel llamó a las fuerzas de seguridad porque hubo notificación de que unos padres de familia habían ingresado al plantel y, por los mismos protocolos internos, nadie que no sea alumno o maestro puede ir más allá del pórtico de la escuela.

Comentó que habría una investigación sobre la acusación que hicieron los padres, basándose en los señalamientos de su hijo y también al alumno que fue señalado de la acción ya descrita arriba, quien también gozará del acompañamiento de sus padres.

Comentó que es un caso en el que la palabra de un alumno va contra la palabra de otro más, así que la institución intentará resolverlo a la brevedad.

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