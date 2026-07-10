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Invita ICAT a cursos

Por Carmen Hernández

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Invita ICAT a cursos
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan a los cursos que ofrecerá el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), donde podrán participar jóvenes desde los 17 años de edad. 

      Hay que destacar que el ICAT tiene un abanico de opciones para que las personas aprendan un oficio, con lo que podrán emplearse o iniciar su propio negocio.  

      Se ofrecen varios cursos, como el taller de globoflecia avanzado, que concluye el 27 de julio, el de aplicación de masaje, que será hasta el 30 de julio.  Así mismo, elaboración de servilletas y camino de mesas en bordado artesanal, que será del 10 al 31 de julio. 

      A partir del 9 inicia el curso de galletas y empanadas y elaboración de platos fuertes y guarniciones.   Se invita a la población en general para que se inscriban y puedan aprender un oficio que será de gran beneficio personal.

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