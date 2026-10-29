Invitan a feligreses a la Marcha de la Santidad
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Ciudad Fernández.- La Parroquia del Dulce Nombre de Jesús invita a la XVI Marcha de la Santidad, piden a los niños que vayan caracterizados por su santo favorito, la marcha se realizará este 1 de noviembre y se realizará por varias calles de la ciudad.
La Parroquia invita a los niños y niñas a participar en la Marcha de la Santidad 2026, evento a desarrollarse el próximo domingo.
Señalaron que la marcha es para demostrar la fe y recordar que la feligresía está llamada a seguir a Cristo.
Las personas interesadas en caracterizarse en un santo, deberán acudir al punto de reunión donde iniciará la caminata, este 1 de noviembre a las 6 de la tarde en el Super Abasolo, el evento concluirá en la Parroquia de Nuestra Señora del Dulce Nombre de Jesús.
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