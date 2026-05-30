Invitan a integrarse al Consejo de diversidad sexual

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Matehuala.- El director de la Coordinación de Atención a la Diversidad Sexual, José Luis Verástegui Trejo, invita a la ciudadanía a formar parte del Consejo Municipal de la Diversidad Sexual "COMUDISE".

El Consejo Municipal de la Diversidad Sexual es el órgano responsable del diseño, promoción e impulso de medidas y acciones contra la discriminación y a favor de la inclusión, conformado por personas de la comunidad LGBTIQA+.

Dentro de este consejo habrá varias comisiones, entre ellas derechos humanos y no discriminación, salud integral y prevención, educación y sensibilización, desarrollo económico, empleo e inclusión laboral, investigación, diagnóstico y estadística municipal, juventud LGBTIQA+, igualdad sustantiva y grupos de atención prioritaria, seguridad y atención a víctimas y acceso a la justicia, así como arte, cultura inclusiva, ecología y desarrollo sustentable.

Entre los requisitos que se requieren está ser persona con ciudadanía mexicana, mayor de 18 años de edad, residir en Matehuala, gozar de reconocido prestigio profesional y personal, no desempeñarse como servidor público, con excepción de quienes ejerzan actividades en instituciones educativas y de salud, además de pertenecer a la comunidad LGBTIQA+.

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La documentación que deberán presentar es INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, currículum, carta explicando por qué desean pertenecer al consejo, carta bajo protesta de decir verdad de no ocupar cargos públicos y carta de identidad.

Se exhorta a las personas interesadas a consultar las bases de la convocatoria y sumarse activamente a este importante proyecto ciudadano.

Para mayor información y recepción de documentos, pueden acudir a las oficinas de la Coordinación de Atención a la Diversidad Sexual, ubicadas en el Mercado Bocanegra, segundo piso.