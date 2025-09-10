Invitan a kermés con causa

RIOVERDE.- Se invita a la población a un evento con causa en la plaza del ejido San Marcos este próximo 20 de septiembre.

Vecinos del ejido San Marcos trabajan de manera coordinada para desarrollar este evento con causa en la plaza de San Marcos; la cita está programada este próximo 20 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, se contará con música de vara y venta de antojitos típicos desde enchiladas, tamborcitos, pozole, tamales, cueros preparados, aguas de sabores y postres entre otros.

El objetivo es apoyar a la joven Jessy, quien está enfrentando una dura batalla contra el cáncer; finalmente hicieron un llamado a todas las familias del ejido que tengan algún enfermo o necesiten apoyo para la compra de medicamentos, se acerquen con Alejandra Torres, donde se les estará apoyando.