Joven, a punto de ahogarse en canal de la Media Luna

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Ciudad Fernández.- Un joven originario del estado de Querétaro estuvo a punto de morir ahogado en el paraje de la Media Luna, cuando se sumergió entre las aguas, pero gracias al ráido apoyo de sus acompañantes pudo sobrevivir.

Los hechos ocurrieron en el canal principal de la Media Luna, cuando un hombre acudió con compañeros a refrescarse al cuerpo del agua, al cual se sumergió, desconociéndose en que momento pudo haber sufrido algún daño para casi ahogarse.

Los compañeros que llegaron con él al paraje lo perdieron de vista, por lo que les causó extrañeza y temor que algo le pudiera haber ocurrido.

Al localizarlo, estaba entre las aguas del canal principal y presentaba signos de asfixia por inmersión, por lo que inmediato lo sacaron de las aguas y solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, los que de inmediato realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar, para que se recuperara.

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Luego de ser reanimado, tuvo que ser trasladado de inmediata a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde se dijo que su estado de salud es de pronóstico reservado.