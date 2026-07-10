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La Avenida Lalo Torre, basurero clandestino

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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La Avenida Lalo Torre, basurero clandestino
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      CIUDAD VALLES.- Aparte de los baches, convierten en basurero la avenida Lalo Torre, en el norte de la ciudad, donde abundan toda clase de desechos tirados, generando un foco insalubre.

      Además de volverse un escenario de baches, la avenida conocida como acceso norte ha dejado de ser transitada por una buena parte de los automovilistas, debido a sus malas condiciones y eso mismo ha propiciado que algunos arrojen la basura en las márgenes de esta avenida de dos vías y camellón en medio, construida hace casi 20 años, en tiempos de Rómulo Garza Martínez.

      Aunque ha habido denuncias sobre los basureros clandestinos a lo largo de la avenida, no ha habido sanciones contra nadie, hasta la fecha. 

      Por lo que habitantes que viven cerca de esta zona, están inconformes por las condiciones de insalubridad entre las que sobreviven, con el riesgo para su salud, ante la clase de desechos que son arrojados en este sector de la ciudad. 

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