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La comida mexicana, de gran demanda en fiestas

Por Carmen Hernández

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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La comida mexicana, de gran demanda en fiestas
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      RIOVERDE.- La comida mexicana la de mayor demanda para las fiestas, los productos han incrementado su costo en un 30%, reconoció Williams Martínez quien se dedica a la elaboración de banquetes desde hace más de 5 años. 

      Explicó que se dedica a elaboración de platillos, los que más piden es la comida mexicana como el asado, mole, entre otros alimentos que son de gran calidad y sabor. 

      Aunque también solicitan comida gourmet, hay una gran variedad de platillos y se brinda el servicio en toda la Zona Media.  

      Aunque admite que los insumos se han disparado un 30%, pero se trata de mantener los costos, para no afectar la economía de quienes llegan a requerir un servicio.   Actualmente se llevan a cabo bodas, graduaciones y XV años.  

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      En diciembre ya se tienen reservados varios eventos y se buscará mantener los precios bajos en loa platillos, pues es parte importante para mantener una buena cartera de clientes.

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