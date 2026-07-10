La comida mexicana, de gran demanda en fiestas

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RIOVERDE.- La comida mexicana la de mayor demanda para las fiestas, los productos han incrementado su costo en un 30%, reconoció Williams Martínez quien se dedica a la elaboración de banquetes desde hace más de 5 años.

Explicó que se dedica a elaboración de platillos, los que más piden es la comida mexicana como el asado, mole, entre otros alimentos que son de gran calidad y sabor.

Aunque también solicitan comida gourmet, hay una gran variedad de platillos y se brinda el servicio en toda la Zona Media.

Aunque admite que los insumos se han disparado un 30%, pero se trata de mantener los costos, para no afectar la economía de quienes llegan a requerir un servicio. Actualmente se llevan a cabo bodas, graduaciones y XV años.

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En diciembre ya se tienen reservados varios eventos y se buscará mantener los precios bajos en loa platillos, pues es parte importante para mantener una buena cartera de clientes.