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"Las Tichas", de rancho a colonia

Inician trámites de escrituración de los terrenos

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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"Las Tichas", de rancho a colonia
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      CIUDAD VALLES.- "Las Tichas" dejó de ser un rancho y está en vías de convertirse en una colonia, hoy que se firmaron las escrituras de los que compraron en ese lugar, hace dos años. 

      Esta mañana, una pequeña parte de los 400 compradores de terrenos en el hasta ahora rancho Las Tichas, acudió a la Notaría 4 a firmar el inicio de la escrituración de sus predios que pasarán a ser lotes, para que, a la postre, el Ayuntamiento conforme la colonia que obviamente llevará ese nombre. 

      En el año 2024, los interesados en comprar terreno en ese lugar, ubicado al oriente del municipio, investigaron la propiedad y concluyeron que se trataba de Víctor Manuel Liceaga, con quien acordaron el contrato de compra-venta y para este año, muchos de ellos ya liquidaron sus terrenos. 

      En este proceso, estuvo involucrado el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Yeraldo Emanuel Torres Flores, quien también participó en las rúbricas que inician el trámite de rancho a colonia y, a la urbanización que debe proveer el Ayuntamiento.

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