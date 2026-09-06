logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Licitan conservación de rúa Valles-Mante

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Licitan conservación de rúa Valles-Mante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Quedó licitada la obra de conservación de la carretera Valles-Mante, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

      La única carretera que no había sido tomada en cuenta en los planes del Ejecutivo Estatal y Federal recibirá un tratamiento de conservación que mejorará sus límites y el deterioro de años dejada a su suerte, como había estado ocurriendo durante varios años.

      Esta licitación quedó realizada desde esta semana y de acuerdo con el departamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública es un procedimiento de mejora que no se había realizado y que surge del dinero federal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores
      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los autobuses saldrán de la Eco Central desde las 5:20 horas y tendrán una frecuencia de diez minutos durante los periodos de pago

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina
      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      SLP

      Redacción

      Bendecirán útiles escolares en iglesias
      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere adulto mayor en su casa
      Muere adulto mayor en su casa

      Muere adulto mayor en su casa

      SLP

      Carmen Hernández