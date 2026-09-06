Licitan conservación de rúa Valles-Mante
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Quedó licitada la obra de conservación de la carretera Valles-Mante, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.
La única carretera que no había sido tomada en cuenta en los planes del Ejecutivo Estatal y Federal recibirá un tratamiento de conservación que mejorará sus límites y el deterioro de años dejada a su suerte, como había estado ocurriendo durante varios años.
Esta licitación quedó realizada desde esta semana y de acuerdo con el departamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública es un procedimiento de mejora que no se había realizado y que surge del dinero federal.
no te pierdas estas noticias
Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores
Huasteca Hoy
Los autobuses saldrán de la Eco Central desde las 5:20 horas y tendrán una frecuencia de diez minutos durante los periodos de pago