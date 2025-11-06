logo pulso
Llama Canaco a checar precios de artículos

La medida, para evitar que inflen costos en venta del Buen Fin

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Llama Canaco a checar precios de artículos

CIUDAD VALLES.- Invita la Canaco a conocer los precios actuales de algunos productos de línea blanca y electrónicos, para que los compare durante los días del Buen Fin, lapso de descuentos que esta vez será del 13 al 17 de noviembre.

Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara de Comercio de Valles, mencionó que para evitar que haya malos entendidos o que se abuse de precios durante los días de presunta oferta, que pueden revisar los precios a tiempo y compararlos con los de los días estipulados, con la finalidad de observar si los aumentaron deliberadamente para luego ofertarlos durante los días de presuntos descuentos.

Dijo que las compras en línea también suelen ser buena opción para estos días de ofertas que, en este año cumplen 15 años de celebrarse.

