Llaman a comercios a participar en El Buen Fin

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MATEHUALA.- El presidente de CANACO Matehuala, Rafael Fernández Santos llevó a cabo una rueda de prensa en la que presentó la dieciseisava edición del Buen Fin que se celebrará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, invita a los comercios formales a que participen con promociones y descuentos.

Explicó que este 2026 a nivel nacional se busca darle voz e imagen a las micro, pequeñas y medianas empresas, si bien la edición 2025 se enfocó en darle realce al sello "Hecho en México", este año se abren las puertas para que los negocios de las colonias, los que con sudor familiar abren todos los días, se beneficien durante el fin de semana más barato del año.

El dirigente empresarial indicó que para esta edición también contarán con la aplicación de El Buen Fin, donde los negocios podrán registrarse y digitalizar sus promociones o descuentos, para los usuarios será más fácil encontrarlos toda vez que tendrá geolocalización. agregó que todo el registro es gratuito y los negocios formales, los que cuenten con una Constancia de Situación Fiscal del SAT, podrán participar. Exhorta a todos los negocios a que se inscriban y que ayudemos a fortalecer la economía local, tienen hasta el 12 de noviembre para registrare en la plataforma oficial de El Buen Fin, y de esta manera logren incrementar sus ventas sobre todo los negocios de emprendimiento matehualense.