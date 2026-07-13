Llaman a desyerbar terrenos baldíos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Piden a los propietarios de lotes baldíos desyerbarlos y mantenerlos limpios para erradicar los casos de dengue que se pudieran generar porque la maleza es criadero del mosquito del dengue, que puede resultar mortal para la población.

Cabe destacar que ante el incremento de lluvias, ha crecido mucho la maleza, generando terrenos llenos de yerba, puede resultar nido de mosquitos del dengue y de algunos otros animales peligrosos, como víboras.

Por lo que es importante que los propietarios de los terrenos se den a la tarea de desyerbar para abatir la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Además de este llamado, autoridades municipales en coordinación con el Sector Salud, ponen en marcha campañas para fumigar en distintos sectores de los municipios de la Zona Media, para prevenir cualquier riesgo en la salud de las personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí