Llaman a las mujeres a prevenir cáncer de mama
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Se han realizado 4 mil tamizajes en los cuales se han detectado 13 casos de cáncer de mama, 3 personas han perdido la vida, por lo que se recomienda a las mujeres hacerse una revisión constante para prevenir el cáncer de mama, que les puede causar la muerte si no es detectado a tiempo.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, dijo que en lo que va del año se han realizado 4 mil tamizajes, 2 mil personas han sido enviadas a mastografía.
Se han detectado 12 casos de cáncer de mama y lamentablemente han perdido la lucha 3 mujeres, que no fueron atendidas a tiempo.
Algunas pacientes se les ha enviado a realizar la mastografía al Ejido del Refugio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En caso de que alguien resulte positivo, son referidos al Hospital Central y se les da seguimiento. Finalmente, se les hizo un llamado a las mujeres para que acudan a realizarse las exploraciones y prevenir casos de cáncer de mama.
no te pierdas estas noticias
Aplican Operativo Bom por varios sectores citadinos
Carmen Hernández
Se instaló un retén, donde fueron revisados vehículos que circulaban