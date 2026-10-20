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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Llaman a las mujeres a prevenir cáncer de mama

Por Carmen Hernández

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a las mujeres a prevenir cáncer de mama
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      RIOVERDE.- Se han realizado 4 mil tamizajes en los cuales se han detectado 13 casos de cáncer de mama, 3 personas han perdido la vida, por lo que se recomienda a las mujeres hacerse una revisión constante para prevenir el cáncer de mama, que les puede causar la muerte si no es detectado a tiempo. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, dijo que en lo que va del año se han realizado 4 mil tamizajes, 2 mil personas han sido enviadas a mastografía. 

      Se han detectado 12 casos de cáncer de mama y lamentablemente han perdido la lucha 3 mujeres, que no fueron atendidas a tiempo.  

      Algunas pacientes se les ha enviado a realizar la mastografía al Ejido del Refugio. 

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       En caso de que alguien resulte positivo, son referidos al Hospital Central y se les da seguimiento. Finalmente, se les hizo un llamado a las mujeres para que acudan a realizarse las exploraciones y prevenir casos de cáncer de mama.

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