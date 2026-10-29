Llegan peregrinaciones para San Judas Tadeo

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Matehuala.- Con gran alegría fieles católicos acudieron a cantarle las mañanitas a la imagen de San Judas Tadeo, en la capilla del mismo nombre ubicada en la colonia La Dichosa, donde desde hace varios años se reúnen cientos de feligreses para celebrar a este santo cada 28 de octubre.

Para celebrar a San Judas Tadeo durante la noche empezaron las fiestas patronales en la capilla de La Dichosa, donde estuvieron llegando peregrinaciones, se llevó a cabo una misa de acción de gracias, hubo danzantes y el coro de la iglesia estuvo interpretando varias melodías, pero para sorpresa de todos llego un mariachi para cantarles las ya tradicionales mañanitas.

Fue exactamente a primera hora del día 28 de octubre que cantaron las ya tradicionales mañanitas a este santo patrono. Al lugar acudieron un gran número de colonos y feligreses a San Judas Tadeo, quienes estuvieron cantado y rezando dentro del templo, y suplicando a este santo que los ayude en diferentes situaciones y problemas que está enfrentando, pues San Judas Tadeo es conocido como el santo Patrono de los casos difíciles.