logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llegan peregrinaciones para San Judas Tadeo

Fieles católicos le cantan las mañanitas y hubo danzantes

Por Jesús Vázquez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Llegan peregrinaciones para San Judas Tadeo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con gran alegría fieles católicos acudieron a cantarle las mañanitas a la imagen de San Judas Tadeo, en la capilla del mismo nombre ubicada en la colonia La Dichosa, donde desde hace varios años se reúnen cientos de feligreses para celebrar a este santo cada 28 de octubre. 

      Para celebrar a San Judas Tadeo durante la noche empezaron las fiestas patronales en la capilla de La Dichosa, donde estuvieron llegando peregrinaciones, se llevó a cabo una misa de acción de gracias, hubo danzantes y el coro de la iglesia estuvo interpretando varias melodías, pero para sorpresa de todos llego un mariachi para cantarles las ya tradicionales mañanitas.

       Fue exactamente a primera hora del día 28 de octubre que cantaron las ya tradicionales mañanitas a este santo patrono. Al lugar acudieron un gran número de colonos y feligreses a San Judas Tadeo, quienes estuvieron cantado y rezando dentro del templo, y suplicando a este santo que los ayude en diferentes situaciones y problemas que está enfrentando, pues San Judas Tadeo es conocido como el santo Patrono de los casos difíciles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas
      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Parte de festividades de muertos y la tradición del Xantolo

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH
      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      SLP

      Carmen Hernández

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón
      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      SLP

      Carmen Hernández

      Comerciantes permanecen en la plaza principal
      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      SLP

      Miguel Barragán