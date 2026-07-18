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Llevan a cabo la callejoneada con el burro mezcalero

Continúan eventos por Fundación de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Llevan a cabo la callejoneada con el burro mezcalero
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      Matehuala.- Como parte de las actividades del Festival de Fundación por el 476 aniversario de Matehuala, se llevó a cabo una callejoneada por las principales calles del centro histórico, en la que participaron decenas de familias y visitantes.

      La callejoneada inició en el Parque Vicente Guerrero, donde se contó con el tradicional burro mezcalero, estuvieron dando jarritos a los asistentes.

      Recorrieron las calles de Rayón, Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo, Ignacio Manuel Altamirano, Benito Juárez, Terán, Celso N. Ramos, Morelos, Hidalgo y terminar en la Plaza Juárez. 

      Durante el recorrido se contó con la participación de un tamborazo, cuyos integrantes interpretaron diversas melodías que animaron a los asistentes, quienes caminaron, bailaron y disfrutaron de esta actividad organizada como parte de los festejos de la fundación de la ciudad.

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      Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la celebración, convirtiendo las calles del primer cuadro de la ciudad en un espacio de convivencia familiar y esparcimiento, donde además se dio muestra de las tradiciones y el ambiente festivo que caracteriza a Matehuala. 

      El programa del Festival de Fundación 476 de Matehuala, ha llevado a cabo varias actividades artísticas, culturales y deportivas.

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