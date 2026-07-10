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Lluvias provocan fallas en telefonía

Por Jesús Vázquez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Lluvias provocan fallas en telefonía
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      Matehuala.- En varios sectores de la ciudad se han estado reportando fallas en el servicio de internet, situación que estaría relacionada con las recientes lluvias registradas en la región, las cuales incluso han afectado la señal de telefonía celular y la conexión de datos móviles.

      Esta situación ha representado un problema importante para las personas que utilizan plataformas como WhatsApp, Facebook y otras redes sociales para comunicarse, ya que se han presentado interrupciones en los servicios de diversas compañías proveedoras de internet.  Asimismo, en algunos sectores también se han registrado fallas en los datos móviles y en las líneas telefónicas.

      Empresas proveedoras de internet en Matehuala han informado que la señal ha presentado afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas, motivo por el cual durante los últimos días se han registrado caídas del servicio en diversas zonas de la ciudad. Incluso en el centro de la ciudad se han reportado problemas de conectividad.

      Las compañías señalaron que se encuentran trabajando para solucionar estas fallas; la gran cantidad de reportes recibidos ha dificultado atender todos los casos con rapidez, por lo que solicitaron paciencia y comprensión a la población mientras se logra restablecer el servicio.

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