logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hojalatero hallado en El Montecillo fue estrangulado

A pesar de su desaparición, no contaba con ficha de búsqueda

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Hojalatero hallado en El Montecillo fue estrangulado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El hojalatero asesinado y encontrado en la cajuela de su propio automóvil en el barrio del Montecillo, falleció por estrangulamiento, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Este domingo se reportó el hallazgo por parte corporaciones de seguridad, las cuales encontraron el cadáver en estado de descomposición frente a la escuela preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería.

      La fiscal general expuso desde el viernes pasado se desconocía su paradero luego de salir de su domicilio, según relató su familia. 

      En entrevista, precisó que hasta ayer no existía la emisión de una ficha de búsqueda como persona desaparecida o no localizada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Describió que luego que los Servicios Periciales realizaron las labores de levantamiento del cuerpo, el Servicio Médico Legal (Semele) dictaminó en la necropsia, que la víctima falleció a causa de estrangulamiento

      El hombre asesinado fue identificado como Moisés Hernández González, de alrededor de 50 años de edad, quien residía en Privadas de la Hacienda, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hojalatero hallado en el Montecillo fue estrangulado: FGE
      Hojalatero hallado en el Montecillo fue estrangulado: FGE

      Hojalatero hallado en el Montecillo fue estrangulado: FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      La dependencia estatal identificó a la víctima, quien residía en Soledad

      Dan de baja a policía capitalino por acosar a una cadete
      Dan de baja a policía capitalino por acosar a una cadete

      Dan de baja a policía capitalino por acosar a una cadete

      SLP

      Pulso Online

      Además, fue puesto a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica

      Edil de Río Bravo se dirigía a Catorce, antes de secuestro: FGE
      Edil de Río Bravo se dirigía a Catorce, antes de secuestro: FGE

      Edil de Río Bravo se dirigía a Catorce, antes de secuestro: FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      Ricardo Gallardo insistió en que el ataque fue en territorio zacatecano

      Persecución en El Naranjo finaliza con dos detenidos
      Persecución en El Naranjo finaliza con dos detenidos

      Persecución en El Naranjo finaliza con dos detenidos

      SLP

      Redacción