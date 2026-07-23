Luego de manifestación vuelve señal de Telcel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Luego de la intervención de los técnicos de la empresa Telcel y de la manifestación que usuarios habían realizado en la empresa, a partir de anoche ya había señal en la zona tének de telefonía celular, que se pudo reactivar.

La manifestación y protesta por parte de usuarios de dicha empresa de telefonía, derivo a que después de tres meses sin señal de telefonía celular, una veintena de habitantes de la zona ya descrita se manifestaron en las oficinas de la compañía de telefonía celular.

La respuesta de los operarios de la compañía de telefonía celular fue inmediata, porque la tarde de este martes, obreros de esa empresa trabajaban en las antenas que hay en los puntos altos de los ejidos ubicados en la cordillera tének y la noche de este mismo martes ya contaban con el servicio que se les escamoteó durante seis meses, parcialmente y durante tres meses de manera total.