Marcha para prevenir el cáncer de mama

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Con motivo de que el 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una de las enfermedades que más vidas les ha arrebatado a las mujeres, el ISSSTE llevó a cabo una marcha de concientización sobre el cáncer de mama.

Enfermeras, doctores y personal administrativo del ISSSTE llevaron a cabo una marcha por las principales calles de la ciudad, con mensajes sobre el daño que causa el cáncer de mama a las mujeres, por lo que es importante hacerse la autoexploración, si se encuentra algo raro en sus senos, acudir inmediatamente con un médico, pues una detección a tiempo salva vidas.

La marcha salió de las instalaciones del ISSSTE y recorrió las principales calles de la ciudad con una ambulancia decorada, los trabajadores de este instituto cargaban carteles y material informativo para sensibilizar a la población sobre la importancia de las revisiones médicas y el cuidado de la salud, ya que el cáncer de mama es una de las enfermedades que más vidas les ha arrebatado a las mujeres.

Para concientizar a las mujeres sobre la importancia de la autoexploración, se han entregado folletos informativos en los que se les explica cómo realizarla, con el objetivo de prevenir esta enfermedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí