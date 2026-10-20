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Marcha para prevenir el cáncer de mama

Por Jesús Vázquez

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Marcha para prevenir el cáncer de mama
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      Matehuala.- Con motivo de que el 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una de las enfermedades que más vidas les ha arrebatado a las mujeres, el ISSSTE llevó a cabo una marcha de concientización sobre el cáncer de mama.

      Enfermeras, doctores y personal administrativo del ISSSTE llevaron a cabo una marcha por las principales calles de la ciudad, con mensajes sobre el daño que causa el cáncer de mama a las mujeres, por lo que es importante hacerse la autoexploración, si se encuentra algo raro en sus senos, acudir inmediatamente con un médico, pues una detección a tiempo salva vidas.

      La marcha salió de las instalaciones del ISSSTE y recorrió las principales calles de la ciudad con una ambulancia decorada, los trabajadores de este instituto cargaban carteles y material informativo para sensibilizar a la población sobre la importancia de las revisiones médicas y el cuidado de la salud, ya que el cáncer de mama es una de las enfermedades que más vidas les ha arrebatado a las mujeres.

      Para concientizar a las mujeres sobre la importancia de la autoexploración, se han entregado folletos informativos en los que se les explica cómo realizarla, con el objetivo de prevenir esta enfermedad.

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