Más quejas por extorsión de la GCE

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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil del Estado acusados de extorsionar a la población, piden la intervención del Gobernador del Estado y que sean sancionados los malos elementos.

Un automovilista dio a conocer que conducía su unidad, repentinamente fue abordado por elementos de la Guardia Civil, quienes se trasladaban en una Honda rotulado con los logotipos de la Guardia Civil.

Los agentes, de inmediato amenazaron al conductor, terminando retirándole dinero.

El hombre dijo que con el sudor de la frente se ganó el dinero, para que en cuestión de minutos los oficiales le quitaran sus recursos, que son para el sustento de su familia.

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Hoy pide al Gobernador del estado acciones para erradicar los problemas de extorsión que están sufriendo los habitantes.