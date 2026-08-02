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Matricida también mató varios perros

Por Redacción

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Matricida también mató varios perros
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      CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología comenzó una investigación en el domicilio del matricida de este sábado, porque presuntamente el sujeto presunto enfermo mental también habría maltratado y exterminado a tres canes de seis que tienen en la casa. 

      El caso de matricidio en la colonia Hidalgo tiene un agregado más que está relacionado con el maltrato animal, ya que la dirección de Ecología fue notificada sobre la muerte de tres de los seis perros que vivían en la casa del matricida y de la víctima. 

      El caso podría ser atraído por la Fiscalía General del Estado, pero Ecología Municipal actúa como primer respondiente solamente en los casos de las muertes de los animales.

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