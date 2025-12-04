logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Miles de personas en vulnerabilidad, durante el Invierno

Hay grupos a los que hay que proteger del frío y bajas temperaturas

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Miles de personas en vulnerabilidad, durante el Invierno

CIUDAD VALLES.- En esta temporada de frío, los pobres extremos son los más vulnerables, éstos alcanzan la cifra de nueve mil personas sólo en Valles.

Este mediodía, hubo una sesión de Consejo de Protección Civil dedicada al invierno que está por empezar y el director de la dependencia mencionó que hay grupos vulnerables a los cuales hay que proteger de frentes fríos y de bajas temperaturas, como las personas que viven en casas de materiales endebles, noctámbulos, personas con problemas mentales, alcohólicos y gente en situación de calle.

En entrevista aparte, el funcionario aceptó que estos grupos poblacionales a los que refugiarán en albergues en caso de ser necesario, podrían ser incluidos en el grupo de pobreza extrema, que actualmente y de acuerdo con el INEGI corresponden al cinco por ciento de la población, es decir, alrededor de nueve mil personas que no tienen un refugio o casa donde guarecerse.

