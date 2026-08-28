Modera Gallardo Juárez su discurso político

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CIUDAD VALLES.- El diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez dijo que por voluntad propia no buscará ningún cargo para el 2027, sino que se ajustará a lo que el partido (Verde Ecologista) le indique.

Luego de asistir como invitado a la inauguración del funcionamiento de los paneles solares en el Cobach 24, Gallardo Juárez dijo que no se trata de buscar por buscar una posición política, sino que él hará y se irá a dónde se lo indique su partido.

Hace unos meses, su discurso apuntaba a que tenía intenciones de buscar la manera de ser candidato, incluso al Gobierno, pero el discurso cambió e incluso se puso a disposición de su instituto político.