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Modera Gallardo Juárez su discurso político

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Modera Gallardo Juárez su discurso político
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      CIUDAD VALLES.- El diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez dijo que por voluntad propia no buscará ningún cargo para el 2027, sino que se ajustará a lo que el partido (Verde Ecologista) le indique.

      Luego de asistir como invitado a la inauguración del funcionamiento de los paneles solares en el Cobach 24, Gallardo Juárez dijo que no se trata de buscar por buscar una posición política, sino que él hará y se irá a dónde se lo indique su partido.

      Hace unos meses, su discurso apuntaba a que tenía intenciones de buscar la manera de ser candidato, incluso al Gobierno, pero el discurso cambió e incluso se puso a disposición de su instituto político. 

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