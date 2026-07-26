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Motociclista choca contra una vaca

Por Carmen Hernández

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista choca contra una vaca
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      Ciudad Fernández.- Motociclistas sufren accidente al chocar contra una vaca cuando se dirigían a la comunidad de Terremotos, sufriendo severas lesiones siendo auxiliados por paramédicos que los trasladaron a un hospital. 

      Los lamentables hechos ocurrieron en la comunidad del Terremoto, cuando 2 jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta, en su trayecto de manera repentina se le atravesó una vaca al conductor, con la que se estamparon, sufriendo severas lesiones los jóvenes. 

      El conductor y su acompañante sufrieron severas lesiones pues salieron volando de la unidad luego del impacto con la vaca.

      Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes luego de evaluarlos fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, para que recibieran atención médica especializada.  

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      Hasta el momento se desconoce quién es el propietario del animal, para que los responsables se hagan cargo de los servicios médicos y lo que resulte.

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