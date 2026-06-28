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Muere chofer al volcar y caer a un barranco

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Muere chofer al volcar y caer a un barranco
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      RIOVERDE.- Un hombre pierde la vida al volcar la unidad en que viajaba y caer a un barranco de 50 metros de profundidad, el accidente se suscitó cerca de la comunidad del Carrizal. 

      Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera federal 70 en el kilómetro 132 a la altura de la comunidad del Carrizal, cuando un hombre de 50 años de edad conducía un vehículo Kia color gris, desafortunadamente perdió el control del volante y cayó a un barranco de gran profundidad.

       Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo para que acudieran corporaciones de emergencia a brindar atención al conductor del vehículo.

      Al lugar llegaron elementos de bomberos de Rioverde a bordo de las unidades M5 y M12, además de personal de Protección Civil municipal de Ciudad Fernández.  

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      El hombre quedó prensado dentro de los fierros retorcidos del vehículo y su cuerpo fue rescatado por los bomberos. 

      Luego de ser auscultado, el hombre no tenía signos vitales, al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista.

      donde se realizó la necropsia de ley.

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