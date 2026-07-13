Mujer lesionada al caer de moto

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CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos accidentes viales que involucraron a motociclistas en Ciudad Valles; dos personas resultaron lesionadas.

La noche del sábado, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Blanca Iveth "N", de 35 años de edad, quien cayó de una motocicleta en el Libramiento Poniente, cerca del Banco del Bienestar.

La mujer presentaba un golpe en la cabeza y raspones en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a la clínica del IMSS.

El otro percance ocurrió en la calle Adolfo López Mateos, esquina con Dalia, en la colonia Doracely, donde Ricardo "N", de 41 años de edad y vecino de la colonia Troncones, chocó la motocicleta que conducía contra un vehículo.

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Como consecuencia, sufrió una herida en la cabeza y quedó inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.