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RIOVERDE.- Nace bebé en una ambulancia, ya que la parturienta no alcanzó a llegar al Hospital Regional del IMSS, pies se le reventó la fuente y paramédicos pudieron brindar la atención para que el bebé naciera sano.

Paramédicos de Protección Civil Municipal encabezados por Gabriel Santillán, trasladaban al nosocomio a joven mujer que daría a luz, pero no alcanzaron a llegar.

Sin embargo, la mujer comenzó a entrar en labor de parto justo a las 12:10, cuando la ambulancia se encontraba en el kilómetro 96 de la carretera Crucero Rayón a Rioverde.

Sin embargo, los paramédicos de inmediato brindaron el auxilio a la parturienta para que su bebé naciera y no tuvieran problemas médicos, el pequeño de nombre Martín nació en la ambulancia 2830 de los Servicios de Salud municipal.

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Paramédicos luego de recibir en sus manos al recién nacido, continuaron su trayecto para trasladarlos al IMSS del Bienestar, donde médicos ya los esperaban, luego de revisar al bebé y a la parturienta, confirmaron que estaban en buen estado de salud.