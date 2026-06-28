Negocio limita la movilidad a vecinos de la calle Sexta

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CIUDAD VALLES.- Aumentan las quejas de habitantes en el fraccionamiento San Luis Poniente por ocupación de la calle Sexta, en donde un negocio limita la calle a un solo carril, lo que les provoca muchos problemas, dicen y piden que se tomen cartas en el asunto.

Los avecindados de la colonia que se encuentra en la parte trasera de la Fiscalía General de la República y de la Secundaria 2 refirieron que los trabajadores de la concesionaria de automóviles Nissan ocupan las dos banquetas como estacionamiento, cuando la norma en ese lugar es que se deje libre la banqueta derecha, yendo del bulevar al fraccionamiento, sin embargo, ahora la empresa impide el tránsito de ida y vuelta, por la ocupación de este extremo de la calle.

Aunque han pedido a Tránsito Municipal que les apoyen, no ha habido respuesta y en horas pico no hay circulación normal en la calle Sexta, causando contratiempo a decenas de personas.