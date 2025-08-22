Niegan desabasto de agua en Barrio de Guadalupe

CIUDAD VALLES.- Niega el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera que haya desabasto de agua en Barrio de Guadalupe y explicó que el abastecimiento depende del manejo de apertura y cierre de la válvula en el suministro.

El funcionario mencionó que hay un turno de apertura y cierre de una válvula que sirve para mandar agua al lugar ya mencionado y a La Subida y que quizá haya poca agua, sin embargo, no es una fuga ni una falla, sino una administración del recurso que es manejado por gente de la misma comunidad.

Comentó que si llega a haber desabasto, habrá que preguntar a los que manejan la válvula el motivo que está generando esta falta del líquido en las viviendas.