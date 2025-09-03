logo pulso
CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Continúa la entrega de apoyos escolares

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
Continúa la entrega de apoyos escolares

CIUDAD VALLES.- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesore), Jesús Guadalupe González Vargas dijo que ha entregado el 37 por ciento de los apoyos educativos.

La cauda de apoyos del programa gubernamental Educación sin Límites que ha desplegado desde el mes pasado, sería de 16 mil en el municipio vallense, entre mochilas con útiles escolares y zapatos para rematar el uniforme.

A lo largo de tres semanas, la Sedesore, a cargo de González Vargas ha podido dar cumplimiento de este apoyo a seis mil 500 niños de los 16 mil que cursan el nivel básico de primarias y secundarias en Valles.

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad
Jesús Vázquez

Circulaba con droga en su moto
Carmen Hernández

Protestan por falta de maestro
Carmen Hernández

Paterfamilias amagan con más protestas, de no tener respuesta de SEGE

No hay colocación de arañas: P. Mora
Redacción