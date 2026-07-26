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Obispo Yenny oficia misa de gallo a Valles

El municipio cumple 493 años de fundación

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Obispo Yenny oficia misa de gallo a Valles
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      CIUDAD VALLES.- El obispo, Roberto Yenny García ofició la misa de gallo por la conmemoración de los 493 años de la Fundación de Santiago de los Valles de Oxitipa. 

      La noche de este jueves 24 de julio, el máximo jerarca católico del Oriente del Estado encabezó la misa conmemorativa a los casi cinco siglos de Fundación de Valles por emisarios del Capitán Nuño Beltrán de Guzmán en 1533, cuando Valles pertenecía a la Nueva Galicia (porción de territorio que comprende desde Guadalajara, Jalisco, hasta la desembocadura del Pánuco). 

      La misa se efectuó en la Parroquia Santiago de los Valles, que fue terminada 60 años después de la Fundación, en 1593 y que es uno de los monumentos históricos más antiguos de la Hispanidad en la región.

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