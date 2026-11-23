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RIOVERDE.- La Guardia Civil imparte pláticas sobre riesgos por el uso inadecuado de redes y ciberdelitos a los estudiantes de diversas instituciones educativas.

Los agentes llevaron a cabo una jornada de orientación en la Telesecundaria Esther Méndez López, se atendió a 81 alumnos y 30 maestros.

Así mismo personal de la Unidad de Prevención del Delito en coordinación con la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, brindo una capacitación al alumnado sobre la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Prevención de la Violencia en el Noviazgo.

Entre los temas que se abordaron fueron ciberdelitos, uso inadecuado de las redes sociales, lo que se busca es prevenir las conductas delictivas.

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Así mismo se les dio a conocer los números de emergencia con los que se cuenta como 911 y 089 donde se puede realizar la denuncia anónima.

Este tipo de capacitaciones se acercarán a las instituciones educativas de todo el estado potosino, la finalidad es la prevención del delito.