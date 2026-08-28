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Ola de atracos por parte de jornaleros

Por Carmen Hernández

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Ola de atracos por parte de jornaleros
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Jornaleros de otros estados no encuentran trabajo y se les hace más fácil andar cometiendo atracos que buscar otro empleo, son los que han aumentado la ola delictiva.

      El alcalde Rodolfo Loredo Hernández, al ser cuestionado sobre el incremento de robos a casa- habitación, señaló que hay muchos robos en todos los sectores de la ciudad, en el municipio se tiene un buen número de jornaleros de otros estados que no encuentran trabajo y por ende lo más fácil cometer algún atraco, enfatizó. 

      Para abatir los robos se están realizando operativos en coordinación con la Guardia Civil y Guardia Nacional.  

      Los reportes de robos son de los Llanitos, Fertimex, Colonia 20 de Noviembre, la Rivera y muy poco en el Ejido del Refugio. 

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      Aunque dijo el funcionario los robos son comunes en todo el país, se están combatiendo los atracos. 

      La Fiscalía es la que determina lo que se tiene que hacer, la condena o los dejan libres. 

      El municipio cumple con detenerlos, pero salen a los 3 días, se hace la chamba de detenerlos y las autoridades de más arriba son las que determinan, se tiene que buscar la manera de que cambien las leyes, para que reciban un castigo, finalizó.

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