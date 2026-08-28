Organiza DIF tardeada por el día del abuelo

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Matehuala.- Con motivo del día del adulto mayor, también conocido como Día del Abuelo, el DIF Municipal prepara una tardeada para los abuelitos en el Parque Álvaro Obregón, el 28 de agosto a las seis de la tarde, donde habrá diversión, música y también módulos de salud.

Se exhorta a la población de la tercera edad a acudir a la tardeada que está organizando el DIF de Matehuala, donde contarán con servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, información de Trabajo Social por si requieren alguna ayuda, consulta dental, nutriología y psicología, también se contará con la presentación del grupo de danzón Mi Lindo Altiplano, para bailar, el grupo Ayres, además de premios y regalos para los abuelitos.

Este evento es para conmemorar a los adultos mayores en su día, este 28 de agosto, reconocer y celebrar a todos los abuelitos de Matehuala, pues son seres humanos que merecen todo el reconocimiento, sobre todo, nuestro cariño, recordando todo el amor que nos dan.

Esta será una tardeada completamente familiar, por lo que los adultos mayores pueden acudir con sus hijos o nietos, pues será un evento para celebrar la vida, experiencia y alegría de quienes, con su amor, han dejado huellas en nuestra vida.

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