Pagan comercios por su publicidad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Presume el director de Espectáculos Públicos que el 70 por ciento de los comerciantes abona el impuesto por anuncios.

Alfredo Contreras Rodríguez, titular de la dependencia dijo que se enfrentó a una costumbre de algunos otros gobiernos de condonar a negocios tradicionales o de muchos años de existencia, pero actualmente, del aproximado de 1 mil 800 negocios que usan publicidad física y medible en metros lineales, el 70 por ciento está cumpliendo con el compromiso de pago que va a las arcas municipales.

Dijo que una de las razones por las que comenzaron a pagar algunos de los negocios tradicionales fue porque conocieron que ese cobro no corresponde a ningún capricho político, sino a la Ley de Ingresos del año en curso.