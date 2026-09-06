Pagan comercios por su publicidad
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CIUDAD VALLES.- Presume el director de Espectáculos Públicos que el 70 por ciento de los comerciantes abona el impuesto por anuncios.
Alfredo Contreras Rodríguez, titular de la dependencia dijo que se enfrentó a una costumbre de algunos otros gobiernos de condonar a negocios tradicionales o de muchos años de existencia, pero actualmente, del aproximado de 1 mil 800 negocios que usan publicidad física y medible en metros lineales, el 70 por ciento está cumpliendo con el compromiso de pago que va a las arcas municipales.
Dijo que una de las razones por las que comenzaron a pagar algunos de los negocios tradicionales fue porque conocieron que ese cobro no corresponde a ningún capricho político, sino a la Ley de Ingresos del año en curso.
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