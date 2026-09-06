logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pagan comercios por su publicidad

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Pagan comercios por su publicidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Presume el director de Espectáculos Públicos que el 70 por ciento de los comerciantes abona el impuesto por anuncios.

      Alfredo Contreras Rodríguez, titular de la dependencia dijo que se enfrentó a una costumbre de algunos otros gobiernos de condonar a negocios tradicionales o de muchos años de existencia, pero actualmente, del aproximado de 1 mil 800 negocios que usan publicidad física y medible en metros lineales, el 70 por ciento está cumpliendo con el compromiso de pago que va a las arcas municipales.

      Dijo que una de las razones por las que comenzaron a pagar algunos de los negocios tradicionales fue porque conocieron que ese cobro no corresponde a ningún capricho político, sino a la Ley de Ingresos del año en curso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores
      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los autobuses saldrán de la Eco Central desde las 5:20 horas y tendrán una frecuencia de diez minutos durante los periodos de pago

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina
      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      SLP

      Redacción

      Bendecirán útiles escolares en iglesias
      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere adulto mayor en su casa
      Muere adulto mayor en su casa

      Muere adulto mayor en su casa

      SLP

      Carmen Hernández