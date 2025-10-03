logo pulso
Parquímetros contemplan el uso de grúas

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Parquímetros contemplan el uso de grúas

CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que el reglamento de operatividad de los Parquímetros contempla el uso de grúa en caso de que el automovilista sancionado no pague la multa.

Dijo que la medida no se había tomado, sin embargo, la contempla el reglamento que para la materia se diseñó en 2013, cuando comenzó a operar este cobro en el primer cuadro de la ciudad de Valles.

Refirió que el texto del Artículo 31 dice: “Cuando se inmovilice un vehículo y transcurran más de dos horas, sin que el conductor o propietario del vehículo realice el pago correspondiente de los derechos y sanción económica impuesta, para retirar el inmovilizador; el verificador estará facultado para ordenar o solicitar el arrastre del vehículo a la pensión con servicio de grúa. 

En este caso la utilización del servicio de grúa no exime al conductor o propietario del pago de la multa correspondiente, al no pago del parquímetro y a los de inmovilizador del vehículo”.

