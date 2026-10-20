Pavimentan ruta de la RedMetro
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CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado inauguró una calle y los inicios de otra para completar la tercera ruta de la RedMetro, que sería inaugurada el próximo lunes 26 de octubre.
En primer lugar estuvo en la Zitácuaro, donde pavimentaron dos cuadras de concreto hidráulico, sin decir la inversión y poco después, arrancaron la obra de la calle Aquismón, en La Pimienta, ambos proyectos se unirán al derrotero que habrá de tomar la Ruta 3, que irá de Santa Rosa a la colonia La Pimienta, abarcando los sectores más poblados de Valles, beneficiando a cientos de personas en su transporte, que se será gratuito.
Dijo que aunque no estará presente, instruirá al alcalde Medina, a la secretaria de Turismo Yolanda Cepeda y a su homóloga de Comunicaciones, Araceli Martínez para que el lunes 26 de octubre inauguren la tercera línea de transporte gratuito.
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