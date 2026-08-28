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Pide Diócesis proteger a los adultos mayores

Por Jesús Vázquez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Pide Diócesis proteger a los adultos mayores
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      El administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arrizpe, informó que este 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor, y debemos proteger y ayudar a todas las personas de la tercera edad, si son nuestros padres o abuelos, recordando que ellos en su juventud lo dieron todo por su familia.

      Comentó que es lamentable que en la actualidad no se valore a las personas de la tercera edad, y muchos de ellos se encuentran olvidados y viviendo en soledad, sufriendo enfermedades y hasta pidiendo limosna en la calle para poder tener lo necesario para sobrevivir, las personas de la tercera edad deben ser respetadas en sus derechos y valoradas. Dijo que hay que darle gracias a Dios por quienes aún tienen a sus abuelos o padres que son de la tercera edad, pues no todos tienen esa dicha, debemos ayudarlos, así como ellos nos ayudaron cuando éramos niños.

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