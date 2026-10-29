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Piden a cañeros usar fertilizantes naturales

Expone FIRA beneficios, para tener mejor rendimiento de cultivos

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Piden a cañeros usar fertilizantes naturales
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      CIUDAD VALLES.- Teodoro Guzmán Guzmán, director de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) explicó que el encuentro con industrias y agricultores de la caña de azúcar es para favorecer la transición del uso de químicos al uso de biotecnológicos en el campo. 

      Esta jornada matutina, ante líderes cañeros de la región, gerentes de ingenios y productores agrícolas dedicados a la gramínea, tanto Teodoro Guzmán, como otros expositores dieron a conocer los beneficios del uso de productos que se alejan de la invasión química en fertilizantes o pesticidas de origen químico, para arrogarse a los de tecnología biológica o natural y que el rendimiento vaya de la mano del cuidado del ambiente y del contexto de los cultivos locales. 

      FIRA es un esquema de cuatro fideicomisos que operan como banca de segundo piso, a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda con la finalidad de ayudar a que el desarrollo del cultivo tenga más rendimientos, en pleno inicio del Ciclo Cañero 2026-2027.

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