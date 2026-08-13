Plaga de pinacates en los parques públicos

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Matehuala.- Debido a las recientes lluvias que se han estado registrando, así como a las altas temperaturas, se ha incrementado la presencia de pinacates en los parques y en diversos puntos de la ciudad, situación que ha provocado molestias entre muchos ciudadanos.

Después de la plaga de moscas que se presentó en la ciudad debido a la fuerte onda de calor, ahora ha comenzado a registrarse una mayor presencia de pinacates, que son un tipo de escarabajo de color negro que suele encontrarse en lugares húmedos. Debido a las fuertes lluvias y lloviznas que se han registrado durante el último mes, estos insectos se han incrementado considerablemente, principalmente en plazas y parques, donde suelen encontrarse en las bancas y jardineras.

Las lluvias han provocado una proliferación de este insecto. Afortunadamente, los pinacates no representan un peligro grave para las personas; sin embargo, muchos niños y mujeres se atemorizan al encontrarlos y han solicitado que se realicen labores de fumigación en los parques. Además de los pinacates, también se ha reportado la presencia constante de cucarachas.

Cabe destacar que los pinacates no son insectos venenosos; sin embargo, ante cualquier contacto o posible mordedura, se recomienda evitar manipularlos y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se presenta alguna reacción alérgica.

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