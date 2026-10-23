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Policías resguardan a menor extraviada

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Policías resguardan a menor extraviada
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal localizaron y pusieron bajo resguardo del área de Trabajo Social a una menor de edad con problemas de habla, quien se encontraba extraviada en el interior de la tienda Bodega Aurrera, al no poder localizar a sus familiares en la tienda, los trabajadores de dicha tienda pidieron apoyo a los oficiales.

      Los hechos se generaron la tarde del jueves, cuando una menor de edad con problemas de habla se encontraba extraviada en el interior de la tienda departamental, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en la zona centro de la ciudad. 

      La menor pidió apoyo a los trabajadores de dicha tienda, al no encontrar a sus familiares, estos solicitaron ayuda a las corporaciones policiacas.

      Los elementos de la Policía Municipal acudieron y al percatarse que la menor tenía problemas de habla, la llevaron al área de Trabajo Social para resguardarla mientras lograban localizar a sus familiares, comenzaron las labores para dar con algún pariente, ya que la menor se encontraba asustada.

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      Afortunadamente, después de varios minutos los policías lograron localizar a los familiares de la menor, quienes acudieron al área de Trabajo Social, en las instalaciones de la Policía Municipal, los que después de acreditar el parentesco con la menor, se les permitió llevarla de regreso a su hogar, aunque les dieron algunas recomendaciones.

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