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Por riesgo de lluvias, suspenden concurso de comparsas

Problemas de traslado de danzantes de otros municipios

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Por riesgo de lluvias, suspenden concurso de comparsas
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      CIUDAD VALLES.- Suspende el Ayuntamiento el concurso regional de comparsas por el riesgo de lluvia, que afectaría la presentación de grupos participantes.

      El Gobierno municipal, a través de las direcciones de Cultura, Protección Civil y la organización del Festival Xantolo determinaron suspender hasta nuevo aviso el concurso regional de las rutinas de Huehues, que se llevarían a cabo en los terrenos de la feria.

      El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó hasta un 70 por ciento de posibilidad de precipitación y, por el traslado de los danzantes de otros municipios, así como su regreso a los municipios se decidió mejor velar por su integridad.

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