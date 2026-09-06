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Poste de luz colapsa encima de camioneta

Por Jesús Vázquez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Poste de luz colapsa encima de camioneta
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      Debido a la fuerte lluvia que se registró el viernes por la noche, un poste de energía eléctrica cayó sobre una camioneta que se encontraba estacionada en la entrada de la colonia Dichosa, no había personas en el interior del vehículo, por lo que no se registraron lesionados.

      Los hechos se presentaron la noche del pasado viernes en la entrada de la colonia Dichosa, donde un poste de energía eléctrica cayó sobre una camioneta que estaba estacionada. Esto ocurrió debido a la fuerte lluvia y los fuertes vientos que se registraron durante la noche.

      Cabe mencionar que esta calle es una de las zonas que normalmente se inunda cada vez que llueve, lo que pudo haber contribuido al debilitamiento y posterior caída del poste. 

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