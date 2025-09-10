logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Precipitaciones inundan las calles de Matehuala

Hacen saltar tapas de alcantarillas, que provocan accidentes viales

Por Jesús Vázquez

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Precipitaciones inundan las calles de Matehuala

MATEHUALA.- Fuerte lluvia que azotó este lunes en Matehuala generó inundaciones en varias calles y se llevó las tapas de alcantarillas que podrían generar accidentes viales.

Algunas de las tapas se lograron rescatar y se colocaron nuevamente, sin embargo, uno de los lugares donde se llevó una tapa del drenaje y que no se localizó fue en la calle Francisco González Bocanegra frente al parque Vicente Guerrero.

En la calle Bocanegra frente al Parque del Pueblo la corriente de agua se llevó otra tapa de alcantarilla redonda, por fortuna no se presentó ningún accidente vehicular, pues los vecinos de la zona colocaron artículos para evitar que la gente cayera en este inmenso hoyo.

Uno de los problemas es que por esta calle pasan muchos vehículos, ya que cerca de esta arteria está la Escuela Primaria Club de Leones, la Secundaria Francisco Zarco, así como un Jardín de Niños, y es por eso que pasan muchos vehículos para llevar a sus hijos a clases y después recogerlos, así mismo, pasan camiones urbanos por esta zona, por lo que se está formando mucho tráfico debido a este problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye festividad de Virgen del Rosario
Concluye festividad de Virgen del Rosario

Concluye festividad de Virgen del Rosario

SLP

Jesús Vázquez

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio
Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

SLP

Carmen Hernández

Cortocircuito, la causa; los daños no han sido cuantificados

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños
Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

SLP

Redacción

Hubo movilización de corporaciones; Ecología estudiará el caso

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde
Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

SLP

Carmen Hernández