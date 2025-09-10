Precipitaciones inundan las calles de Matehuala

MATEHUALA.- Fuerte lluvia que azotó este lunes en Matehuala generó inundaciones en varias calles y se llevó las tapas de alcantarillas que podrían generar accidentes viales.

Algunas de las tapas se lograron rescatar y se colocaron nuevamente, sin embargo, uno de los lugares donde se llevó una tapa del drenaje y que no se localizó fue en la calle Francisco González Bocanegra frente al parque Vicente Guerrero.

En la calle Bocanegra frente al Parque del Pueblo la corriente de agua se llevó otra tapa de alcantarilla redonda, por fortuna no se presentó ningún accidente vehicular, pues los vecinos de la zona colocaron artículos para evitar que la gente cayera en este inmenso hoyo.

Uno de los problemas es que por esta calle pasan muchos vehículos, ya que cerca de esta arteria está la Escuela Primaria Club de Leones, la Secundaria Francisco Zarco, así como un Jardín de Niños, y es por eso que pasan muchos vehículos para llevar a sus hijos a clases y después recogerlos, así mismo, pasan camiones urbanos por esta zona, por lo que se está formando mucho tráfico debido a este problema.

