Preparan jornada Viva el Abuelo

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ayuntamiento invita a los abuelitos a festejar su día con una jornada de convivencia denominada "Vive abuelo", que se realizará este próximo 28 de agosto, para que tengan momentos de convivencia y de diversión en esta fecha tan especial.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para celebrar a los adultos mayores, por su día.

Es por ello que este próximo 28 de agosto se realizarán a partir de las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández diversas actividades.

Destacan un baile, carrera atlética, cachibol, además Se realizará una carrera atlética, donde se entregarán medallas a los primeros lugares.

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Las personas interesadas en participar en la carrera atlética, podrán inscribirse en el departamento del DIF o Deportes, es por ello que se les invita a los adultos mayores para que se inscriban y tengan un festejo donde convivan, se diviertan y además reciban algunos regalos.