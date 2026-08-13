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Preparan jornada Viva el Abuelo

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Preparan jornada Viva el Abuelo
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ayuntamiento invita a los abuelitos a festejar su día con una jornada de convivencia denominada "Vive abuelo", que se realizará este próximo 28 de agosto, para que tengan momentos de convivencia y de diversión en esta fecha tan especial. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para celebrar a los adultos mayores, por su día. 

      Es por ello que este próximo 28 de agosto se realizarán a partir de las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández diversas actividades.  

      Destacan un baile, carrera atlética, cachibol, además Se realizará una carrera atlética, donde se entregarán medallas a los primeros lugares. 

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      Las personas interesadas en participar en la carrera atlética, podrán inscribirse en el departamento del DIF o Deportes, es por ello que se les invita a los adultos mayores para que se inscriban y tengan un festejo donde convivan, se diviertan y además reciban algunos regalos.

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