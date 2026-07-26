Presentan el Open de Matehuala 2026

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Matehuala.- El comité organizador del Open Matehuala 2026 en rueda de prensa presentó este importante torneo de tenis que se efectuará en el Llano Azul, del 29 de julio al 2 de agosto, donde participarán destacados tenistas de varios estados de la república.

Comentaron que este tipo de eventos son muy importantes para Matehuala, para promover el deporte en la región, también el turismo, pues participarán jugadores de otros estados de la República y con esto también llegará mucho turismo a la región Altiplano, ya que los visitantes aprovechan para visitar otros municipios y dejan una gran derrama económica para sector hotelero, fonditas y restaurantes.

Dieron a conocer que a partir del miércoles 29 de julio serán las últimas inscripciones y el 30 de julio inician los partidos, el viernes 31 de julio será la inauguración del torneo a las cinco de la tarde se espera que haya una gran asistencia, pues participarán tenistas locales y foráneos, además este tipo de eventos son de sana convivencia para que pueda ir toda la familia.

El sábado 1 de agosto continuará el torneo a partir de las once de la mañana con los cuartos de final, la final del torneo será el 2 de agosto a partir de la una de la tarde, al término habrá la ceremonia de premiación y clausura de este importante torneo.

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Finalmente, exhortan a la ciudadanía a acudir a este magno torneo del deporte blanco.