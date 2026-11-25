Presentan exposición de las mujeres tének
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El Museo Regional Huasteco recibió una exposición fotográfica de mujeres huastecas, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a cargo en la entidad potosina de Imelda Aguirre Mendoza.
Un lingüísta, llamado José Coronado captó a mujeres de todas las edades que estaban a punto de llevar a cabo una danza ofrecida a Dipak (entidad del maíz de los tének) y, al encontrarlas perfectamente ataviadas pidió retratarlas, logrando retratar a varios grupos de ellas, originarias del municipio de Aquismón.
La exposición durará hasta la tercera semana de diciembre en el Museo y ha tenido una gira que incluye un museo en la Ciudad de México y otro en el Museo Regional Potosino, afirmó Imelda Aguirre.
no te pierdas estas noticias
"No sueltan la pinche cerveza": alcalde de Salinas reprocha al público que no aplauda | VIDEO
Pulso Online
Antonio Páez Galván pidió aplausos para el comisariado ejidal. "Son chingaderas, son chingaderas", dijo.
Jóvenes participan en proyecto piloto de formación dual
Flor Martínez
Para facilitar su incorporación en el ámbito laboral
Presentan operativo de seguridad en Feria
Carmen Hernández
Se coordinarán varias corporaciones, para garantizar la tranquilidad de todos