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CIUDAD VALLES.- El Museo Regional Huasteco recibió una exposición fotográfica de mujeres huastecas, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a cargo en la entidad potosina de Imelda Aguirre Mendoza.

Un lingüísta, llamado José Coronado captó a mujeres de todas las edades que estaban a punto de llevar a cabo una danza ofrecida a Dipak (entidad del maíz de los tének) y, al encontrarlas perfectamente ataviadas pidió retratarlas, logrando retratar a varios grupos de ellas, originarias del municipio de Aquismón.

La exposición durará hasta la tercera semana de diciembre en el Museo y ha tenido una gira que incluye un museo en la Ciudad de México y otro en el Museo Regional Potosino, afirmó Imelda Aguirre.