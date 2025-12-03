logo pulso
Presunto suicida dejó la Universidad desde hace un mes

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Presunto suicida dejó la Universidad desde hace un mes

CIUDAD VALLES.- Jafet, el joven de 18 años que se suicidó en su domicilio, ubicado en la colonia Las Águilas, había dejado de asistir a clases en su escuela desde el mes pasado, de acuerdo con la dirección académica de la Universidad Intercultural.

El joven había sido estudiante de la carrera de Derecho en el plantel universitario ubicado cerca de la salida a Rioverde, informó la institución. 

Sin embargo, en concordancia con los dichos previos de la subdirectora académica había dejado de ir a clases desde el mes pasado.

El muchacho, que apenas había alcanzado la mayoría de edad, fue encontrado, muerto, por sus familiares en su pequeña casa.

La decisión y acciones del fallecido fueron consideradas por la Fiscalía General del Estado como vinculadas a un caso de suicidio.

De acuerdo a las investigaciones, no se registraron indicios, ni en su entorno familiar ni en el escolar, de algún problema o preocupación que hubiese embargado al joven. 

