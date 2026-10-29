logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pronostican alza en precio del azúcar

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Pronostican alza en precio del azúcar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Hasta un 15 o 16 por ciento podría aumentar el valor del azúcar en el ciclo de zafra nacional 2026-2027, de acuerdo con el líder nacional de la Unión Nacional de la CNPR. 

      En esta jornada de exposición de FIRA en Valles, el líder nacional de los Productores Rurales habló de varios temas referentes a la producción de caña y la exportación e importación que han sido los temas torales respecto al precio del azúcar que, en este ciclo sucumbió, afectando la economía de la agroindustria y del productor. 

      Manifestó que podría haber un aumento porcentual dadas las nuevas condiciones actuales del país y de las necesidades de Estados Unidos de adquirir el azúcar mexicano.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas
      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      Invita la UICSLP a desfile de catrinas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Parte de festividades de muertos y la tradición del Xantolo

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH
      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      Puertas del PAN están abiertas para todos: CH

      SLP

      Carmen Hernández

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón
      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      Autorizan descuentos para locatarios del Colón

      SLP

      Carmen Hernández

      Comerciantes permanecen en la plaza principal
      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      Comerciantes permanecen en la plaza principal

      SLP

      Miguel Barragán