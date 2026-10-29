Pronostican alza en precio del azúcar

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CIUDAD VALLES.- Hasta un 15 o 16 por ciento podría aumentar el valor del azúcar en el ciclo de zafra nacional 2026-2027, de acuerdo con el líder nacional de la Unión Nacional de la CNPR.

En esta jornada de exposición de FIRA en Valles, el líder nacional de los Productores Rurales habló de varios temas referentes a la producción de caña y la exportación e importación que han sido los temas torales respecto al precio del azúcar que, en este ciclo sucumbió, afectando la economía de la agroindustria y del productor.

Manifestó que podría haber un aumento porcentual dadas las nuevas condiciones actuales del país y de las necesidades de Estados Unidos de adquirir el azúcar mexicano.